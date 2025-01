Dalla diga di Ridracoli 110 milioni di metri cubi

Forlì, 30 gennaio 2025 – L’assemblea dei soci di ’Romagna Acque-Società delle Fonti spa’ ha approvato all’unanimità il preconsuntivo 2024 e il budget 2025. Nel corso dell’assemblea, svoltasi nella sede di Forlì, il presidente Tonino Bernabè e il direttore Gian Nicola Scarcella, hanno fornito i dati relativi alla fornitura idrica e i dati di bilancio. Nel 2024 si prevede di chiudere l’anno con una fornitura di 110,7 milioni di metri cubi d’acqua.

L’utilizzo della risorsa di Ridracoli, di 57,3 mln/mc, è superiore al 2023 di 1 milione e poi è stato fornito un quadro riepilogativo degli anni 2023 e 2024 (previsione) della fornitura dell’acqua per territorio di riferimento e in base alle fonti idriche di provenienza. Per il budget 2025, i quantitativi di vendita acqua sono pari a quelli del 2023 con una produzione media da Ridracoli di 52 mln/mc.

Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque sulla diga di Ridracoli

Per il territorio di Forlì-Cesena il totale della fornitura è pari a 36.584 mc (la quota maggiore della Romagna) di cui 25.611 da Ridracoli. “Il preconsuntivo 2024 quantifica un valore della produzione di 68,6 milioni di euro – precisa il presidente Bernabè – con un incremento rispetto al budget di 5,3 milioni e rispetto al consuntivo 2023 di 6,4 milioni. Il budget 2025 determina un utile d’esercizio di 6,2 mln/euro con un’incidenza sul valore della produzione di 9,1%; il risultato inferiore al preconsuntivo 2024 di 0,5 mln/euro però è previsto in crescita e pari nel 2026 a 6,9 mln/euro e nel 2027 a 8,2 mln/euro. Per effetto delle rinunce tariffarie, le tariffe dell’acqua all’ingrosso saranno più basse per oltre 31 milioni nel periodo 2024-29. I soci hanno chiesto che il dividendo fosse portato a 9 euro per le difficoltà dei comuni ad affrontare il post alluvione”.

Alla voce investimenti 2024-27 se ne prevedono per 71 milioni. Le voci più significative riguardano ‘Interventi di miglioramento dell’approvvigionamento idropotabile del sistema Acquedotto della Romagna’ e ‘Manutenzione straordinaria condotta principale’. Fra i principali interventi previsti per il 2025, il proseguimento dei lavori della cosiddetta ‘terza direttrice’, che permetterà di gestire le fonti in maniera più flessibile su tutto il territorio romagnolo; il raddoppio della condotta principale Capaccio -Monte Casale, realizzata oltre 40 anni fa, che necessita di una ristrutturazione; il rinnovamento dell’impianto di potabilizzazione del NIP1 di Ravenna.

Inoltre, l’intervento di una nuova parte della sede aziendale a Forlì, da realizzarsi su un’area già di proprietà della società adiacente alla sede attuale. “La spesa complessiva per l’acquisto di energia nel 2024 – aggiunge il direttore – è prevista pari a circa 6,8 milioni di euro, inferiore di 1,1 milione rispetto al budget (grazie anche alla previsione di minori acquisti di energia pari a 1,2 milioni). Nel 2024 le previsioni di acquisto dei quantitativi di energia sono migliori rispetto al 2023 e tengono conto da un lato del maggior utilizzo della risorsa di Ridracoli, la risorsa meno energivora disponibile e degli interventi di efficientamento del Piano Energetico 2022-24. Per il 2025 le previsioni dei consumi sono stimate in crescita rispetto al 2024”.

Per nuove captazioni in Appennino, Bernabè ha evidenziato che la prima priorità è il prolungamento della galleria del torrente Fiumicello in direzione del Rabbi (Premilcuore). “Su questo progetto la società incontrerà sia il Parco nazionale dove ricade l’opera che con il commissario straordinario alla siccità Nicola Dell’Acqua. Le alluvioni non ci devono far dimenticare che, causa i cambiamenti climatici, ogni 5 anni in media si verifica un anno siccitoso”.

Infine il direttore Scarcella ha ricordato gli obiettivi di gestione virtuosa raggiunti con Iso 37001 (anticorruzione ) e nel percorso sulla parità di genere.