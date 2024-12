Diga, stamattina simulazione d’emergenza: sugli smartphone scatta It-Alert

Questa mattina tra le 11 e le 12, tutti i dispositivi mobili connessi alle reti degli operatori telefonici riceveranno un messaggio sui telefonini da IT-Alert, il sistema di allarme pubblico nazionale che informa direttamente la popolazione in caso di emergenza, come previsto dal Codice delle Comunicazioni. Si tratta dell’arrivo di un messaggio di prova su tutti i cellulari collegati a celle di telefonia mobile nei comuni a valle della Diga di Ridracoli e quindi nei comuni di Santa Sofia, Galeata, Civitella e Meldola. Non serve iscriversi o scaricare applicazioni. Il servizio è anonimo e completamente gratuito. Quali rischi copre IT-Alert? Il sistema è attualmente attivo per situazioni come: collasso di grandi dighe; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali (Rir); attività vulcanica (Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano); incidenti nucleari o emergenze radiologiche. Si tratta solo di un test e chi riceverà il messaggio non dovrà fare altro che leggerlo. Non ci sono rischi o azioni da intraprendere.