Digitale e sostenibilità, un milione di contributi

La Camera di commercio della Romagna sostiene progetti di digitalizzazione e azioni di sostenibilità ambientale, sviluppati attraverso processi di innovazione aperta, responsabile, trasformativa. Le risorse ammontano a 1 milione di euro e sono destinate a progetti presentati da gruppi formati da un minimo di 10 imprese, con sede legale o unità locali operative nelle province di Forlì-Cesena e Rimini. Il contributo sarà pari al 60% delle spese di progetto e va da un minimo di 100.000 euro per gruppi di almeno 10 imprese a 400.000 euro per gruppi di oltre 20. Le richieste andranno presentate dalle ore 10 del 18 marzo alle 13 dell’11 aprile e solo in modalità telematica, sullo sportello online ‘Contributi alle imprese’, all’interno del sistema Webtelemaco di InfoCamere - Servizi e-gov.