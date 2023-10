Dilas morto a 24 anni, basket sotto choc: “Forlì lo lanciò, siamo annichiliti. Da noi mai avuto un malessere”

Forlì, 16 ottobre 2023 – Un silenzio irreale ha avvolto la ‘Bondi Arena’ di Ferrara, dove la Pallacanestro 2.015 Forlì ha scontato ieri la squalifica del suo Palafiera: alle 20.45 il mondo del basket si è idealmente fermato per la notizia che era nell’aria fin da sabato, benché ugualmente terribile. Samuel Dilas non ce l’ha fatta: il 24enne ex giocatore dell’Unieuro, a Forlì dal 2018 al 2021, si è spento all’ospedale di Brescia. La partita tra la sua Lumezzane e Padova, in serie B (la terza serie nazionale), era già stata rinviata. Dilas ha avuto una trombosi fatale: era appena stato dimesso dopo una polmonite. È già stata disposta l’autopsia. Fortissimo il cordoglio tra gli appassionati.

«Esprimiamo il più profondo cordoglio per un ragazzo d’oro – afferma Renato Pasquali, general manager biancorosso –. Nelle ultime ore abbiamo seguito la sua situazione con la speranza nel cuore che ce la potesse fare e la notizia della sua scomparsa, troppo prematura, ci addolora enormemente e ci lascia annichiliti. Quando un ragazzo così giovane ci lascia è una sconfitta insopportabile". Fu proprio Forlì a lanciarlo, prelevandolo dalla sua Novellara, in provincia di Reggio Emilia: "Reclutammo Samuel nel 2018 dopo due giorni di prova e ci era parso evidente che avesse margini di crescita e potenziale fisico per diventare un giocatore di buon livello. A Forlì si era contraddistinto come un giovane di prospettiva".

Giorgio Ercolani, primario di Chirurgia all’ospedale Pierantoni-Morgagni di Forlì, docente universitario, è anche appassionato di basket e medico della Pallacanestro 2.015. La sua premessa è doverosa: "Non posso fare ipotesi o entrare nei dettagli su una situazione che non conosco". Ciò che può raccontare riguarda il periodo forlivese di Dilas: "Samuel era in ottime condizioni generali. Lo si deduce anche dal fatto che stesse giocando bene. Pur giovane, era un professionista attento: faceva vita sana ed era anche caratterialmente un po’ riservato. Da noi, in A2, era ovviamente super controllato, e da questo punto di vista anche gli standard della serie B sono ad alto livello. Non ha mai accusato un malessere che ci potesse preoccupare".

All’inizio di ogni stagione, i giocatori si sottopongono a un elettrocardiogramma sotto sforzo. "Tuttavia non è possibile indagare malformazioni di questo tipo, se effettivamente è stata questa la causa della morte. Nel caso, si tratterebbe di qualcosa di difficilmente prevedibile". C’è un legame con la polmonite? Ercolani ne parla da un punto di vista teorico: "Lo escluderei".

Samuel lascia il padre Torsen, per tutti Igor (croato, arrivò in Italia ai tempi della guerra nell’ex Jugoslavia), la madre Chiara e la sorellina Maia. A Novellara la famiglia è ben radicata: suo zio Cristian Cattini è un noto compositore, ha lavorato con la celebre band dei Nomadi.