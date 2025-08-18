‘Dilettanti allo sbaraglio’, ecco i premiati dello show

Lo spettacolo organizzato alcune sere fa a Portico dalla Pro loco, ‘Dilettanti allo sbaraglio’, ha attirato nei giardini pubblici del paese un numero inaspettato di spettatori, oltre 200, non solo dalla valle del Montone, ma anche da Forlì e dalla vicina Toscana. Il motivo? Probabilmente per assistere a uno spettacolo popolare e divertente. Infatti, il pubblico poteva partecipale non solo con applausi, urla, incitamenti e grida, ma anche con strumenti musicali, pentole e tegami.

Per due ore, presentati da Gloria Frassineti e Fringuello Piani, si sono esibiti quattro ragazzini di Portico con un complesso musicale (Giosuè, Ginevra e Anita Garavini e Letizia Pretolani); Giosuè Garavini come barzellettiere; Camilla Piani (10 anni, milanese in villeggiatura a Portico), nei panni di Heather Parisi, con ‘Cicale’; Elmina Martini di Portico, con una poesia in dialetto romagnolo; Paola Malpezzi di Rocca San Casciano, nei panni di Lady Gaga; Francesco di Campo Bisenzio, con una canzone vernacolare, appladitissima; Claudio di Bocconi, con un pezzo teatrale di Stefano Benni; e infine Giuseppe Turri di Rocca San Casciano, che si è esibito mesi fa nella trasmissione televisiva ‘Tu sì che vales’, con Gerry Scotti e Sabrina Ferilli (con la quale ha ballato in tv).

Al termine, la giuria presieduta dalla sceneggiatrice Sofia Asirelli di Portico (tra i suoi film ‘La vita da grandi’, attualmente nelle sale cinematografiche), ha premiato Camilla Piani al primo posto, seconda Elmina Martini e al terzo Paola Malpezzi. Il premio della giuria, decretato con l’applausometro e rombo di pentole, è andato per spareggio al toscano Francesco di Campi Bisenzio, davanti a Giuseppe Turri.

Sono ancora due le manifestazioni della Pro loco in programma per agosto: The Last Party sabato 23 e Fiera sui Poggi domenica 31, organizzata in collaborazione con Comuni e Pro loco di San Godenzo e Premilcuore al Muraglione.

q. c.