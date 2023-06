Forlì, altro diluvio e nuove frane: Portico resta senza gas

Forlì, 12 giugno 2023 – I nuovi forti temporali di sabato pomeriggio abbattutisi sull’Appennino hanno creato ulteriori danni a strade e paesi, rimettendo in moto diverse frane. Una di queste, verificatasi alle porte di Portico (località Saldoni, nelle vicinanze del fiume Montone) ha rotto le tubature del gas. Così ieri mattina gli abitanti di Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe si sono svegliati senza gas.

Il Fosso dell’Olmo, a Portico, uscito dagli argini sabato creando allagamenti

Il sindaco Maurizio Monti spiega: "Ho subito telefonato a Hera, già informata dell’accaduto. I dirigenti della società mi hanno assicurato l’invio di un camion-bombolone per tamponare l’emergenza". Per riparare la rottura ci vorrà infatti qualche giorno. Nel frattempo senza gas molte attività sono rimaste ferme, come la ristorazione e soprattutto gli impianti domestici. Ieri in diverse cucine della case, la gente ha rimesso in moto i fornelli con le bombole a gas, che magari usano d’estate per cucinare all’aperto.

A Portico , il luogo più bombardati dal diluvio di sabato pomeriggio, è esondato il Fosso dell’Olmo, che scende dal monte Busca, lambisce il paese e si getta nel fiume Montone. A circa 100 metri dal fiume, appena oltrepassata la tombinatura dell’omonimo parcheggio, è uscito dagli argini, invadendo il vicino vecchio campo sportivo, lasciando mezzo metro di fango, melma e detriti. L’area ultimamente serviva anche da spiazzo per l’elimedica durante i soccorsi nell’alta valle del Montone. A memoria d’uomo, nessuno in paese ricorda un’inondazione del genere del Fosso dell’Olmo in quel punto.

Per precauzione ieri è stata chiusa la Ss67 ai confini con la Toscana, ai piedi del Muraglione, raggiungibile invece da Premilcuore, attraverso il passo Tre Faggi e Cavallino. La Sp3 del Rabbi è raggiungibile dalla media e alta valle del Montone da Rocca San Casciano, attraverso la provinciale Centoforche.

La situazione viabilità e frane si è aggravata anche in altre zone dell’Appennino. Racconta la sindaca di Tredozio, Simona Vietina: "Dopo le violenti piogge di sabato pomeriggio, alcune strade hanno subìto nuovi e notevoli cedimenti, in particolar modo la comunale Tredozio-Rocca San Casciano. In via Rocchigiana, nel primo tratto in località Le Rive, la situazione è molto peggiorata. Sabato – conclude la Vietina – anche il fiume Tramazzo era di nuovo in piena e ricolmo di fango".