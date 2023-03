Dimore storiche, solo Casa Saffi nella lista regionale

Mentre l’assessore alla cultura favoleggia di ’Miglio bianco’ e di Forlì nell’olimpo delle città che otterrano certamente, per le proprie bellezze culturali, il riconoscimento di appartenere al Patrimonio dell’Umanità, la nostra città è di nuovo esclusa, fatta salva Casa Saffi, dall’elenco delle dimore di valore storico riconosciute dalla Regione. E dire che sono ben 52 le dimore che, in tutta la Regione, hanno ottenuto un marchio di qualità per la valorizzazione e la fruizione delle dimore di esponenti del mondo della cultura, delle arti, della politica e della scienza. Sicuramente, se non la si fosse lasciata abbattere per favorire un’operazione immobiliare speculativa, la casa natale dell’illustre scienziato Giambattista Morgagni sarebbe rientrata in quell’elenco. Ma qui il piccone demolitore la fa da padrone e ben 1200 case storiche nel centro potranno essere demolite tranquillamente, provocando un danno culturale immenso e irreparabile. Non abbiamo sentito in queste ore la voce di nessun esponente dei partiti di maggioranza lamentare una nuova esclusione, niente interrogazioni, nessuna levata di scudi. Ci piacerebbe pensare che questo silenzio sia dovuto alla vergogna ma siamo certi che non è così: la casa di Morgagni, come dice un assessore, sorgerà più bella di prima.

Cristina Mengozzi

e Alessandro Ronchi

Europa Verde