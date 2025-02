Dino Amadori, il ricordo a Corniolo

Nel quinto anniversario della morte del professor Dino Amadori, domenica 23, la Pro loco Corniolo-Campigna Aps, unitamente all’Associazione Dino Amadori e alla Parrocchia di S. Pietro in Corniolo, ricorderanno la figura del fondatore dello Ior e dell’Irst di Meldola.

La cerimonia avrà inizio alle 9,45 a Corniolo con la deposizione di una corona di fiori presso la sua casa natale in via della Madonna 11 e a seguire, presso la Chiesa parrocchiale, si terranno brevi testimonianze sull’aspetto umano del professore; poi, la santa messa che sarà celebrata dal Vicario generale don Enrico Casadei. Saranno tante le persone, amici, ex pazienti, autorità, colleghi che renderanno omaggio al medico, al ricercatore, allo scienziato, all’organizzatore e al costruttore che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro il male del secolo, o, come aveva scritto nel suo bel libro ‘Anima e coraggio’, il "brutto male" di cui parlavano sottovoce gli adulti a Corniolo quando lui era ancora un bambino e che, dai silenzi e da quelle morti di persone conosciute, decise dentro di sé di combatterlo.

"Amadori, cittadino onorario di Santa Sofia, era partito giovanissimo da Corniolo – commentano gli organizzatori – facendo tanti sacrifici per studiare e concretizzare il suo sogno di bambino, ma ha sempre mantenuto un legame fortissimo con la città, e si è battuto tutta la vita per sconfiggere i tumori e salvare tante vite".

Ragazzo prodigio, nato nel 1937 e vissuto a Corniolo durante l’infanzia, è diventato poi, dopo le sue prime esperienze di medico ospedaliero al Nefetti di Santa Sofia, forlivese d’adozione, costruendo, nella patria di Morgagni, il suo percorso professionale di medico e di ricercatore appassionato contro il cancro. Una carriera prestigiosa la sua, al servizio dell’oncologia italiana e romagnola fino alla nascita del registro dei tumori della Romagna (1984), dell’Istituto oncologico romagnolo (Ior) nel 1997 e dell’Irst di Meldola (2000).

Autore di oltre 380 pubblicazioni scientifiche, è stato presidente della commissione oncologica della Regione Emilia Romagna, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica dal 1997 al 1999 e membro delle principali società scientifiche nazionali ed internazionali in ambito oncologico. Ed ancora direttore scientifico dell’Irccs di Meldola fino al 2017 e presidente del comitato etico dell’Istituto superiore di sanità. Amadori aveva concentrato la sua attività scientifica sulla terapia medica e la biologia dei tumori solidi, l’epidemiologia clinica e molecolare del cancro, senza dimenticarsi mai dei più deboli e degli ultimi. Aveva dato vita infatti, nel 2002, all’Unità di oncologia medica dell’ospedale Bugando Medical Centre di Mwanza in Tanzania.

Alla cerimonia saranno presenti la sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini, l’attuale direttore generale Ausl di Modena Mattia Altini (ma per diversi anni braccio destro di Amadori all’Irst), il presidente dello Ior Luca Panzavolta, il presidente dell’ Irst - Irccs di Meldola Fabrizio Miserocchi, il direttore dell’Hospice di Forlimpopoli Marco Maltoni Leonardo Fabbri, pneumologo di fama, anch’egli con origini corniolesi, il presidente dell’Associazione amici e Volontari dello Ior Mario Pretolani, Ilaria Cangini, ricercatrice presso l’Irst - Irccs, il sindaco di Forlì Gianluca Zattini e il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.

