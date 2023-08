Diocesi, i sacerdoti s’incontrano

I sacerdoti della diocesi di Forlì-Bertinoro si incontreranno domani

in occasione della festa del loro patrono, il Santo Curato d’Ars, per una giornata di fraternità. L’appuntamento è a Castrocaro Terme dove alle 11 il vescovo, mons. Livio Corazza, presiederà la concelebrazione eucaristica. Dopo la messa i sacerdoti continueranno l’incontro con un momento conviviale a Corte San Rufillo di Dovadola. Dal 28 agosto al 2 settembre, inoltre, un gruppo di sacerdoti, con il vescovo Corazza, vivranno insieme alcuni giorni di vacanza ospiti a Bolbeno, in provincia di Trento, in Val di Fassa, presso la Casa Madonna del Lares.