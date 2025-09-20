La risposta che serviva

Valerio Baroncini
La risposta che serviva
Forlì
Diocesi, offerte per i preti. Nel 2024 raccolti 7mila euro
20 set 2025
ALESSANDRO RONDONI
Cronaca
Diocesi, offerte per i preti. Nel 2024 raccolti 7mila euro

Domani saranno distribuite buste in tutte le chiese. L’anno scorso 151 donatori per il sostentamento del clero

Sauro Bandi guida l’ufficio diocesano per il sostentamento del clero

Domani si celebra anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro la 37ª Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. In tutte le parrocchie sarà disponibile il materiale informativo che illustra le modalità e le buste dove inserire le offerte che contribuiscono, assieme al versamento dell’8x1000 alla Chiesa, al sostentamento dei preti.

"L’invito della Chiesa italiana è quello di compiere un gesto di riconoscenza verso i sacerdoti, che ogni giorno si prendono cura delle nostre comunità – afferma Sauro Bandi, incaricato del servizio diocesano per il sostegno economico alla Chiesa –. Le offerte deducibili sono una modalità molto semplice e concreta, ma rimangono ancora oggi uno strumento poco conosciuto e sottoutilizzato, infatti coprono meno del 2% del fabbisogno annuale complessivo necessario al sostentamento dei preti".

Nel 2024, secondo i dati diramati dal Servizio di promozione sostegno economico della Cei, le offerte raccolte, pari a 7,9 milioni di euro, hanno contribuito al sostentamento di circa 31.000 sacerdoti attivi nelle 226 diocesi italiane, inclusi 250 fidei donum – missionari nei Paesi in via di sviluppo – e 2.517 sacerdoti anziani o malati. Nella nostra diocesi, la cifra pervenuta all’Istituto diocesano sostentamento clero, nel 2024 ammonta a 7.305 euro derivante da 151 offerte, 54 offerte nominative e 97 anonime. Oltre che con le buste da consegnare in Curia (piazza Dante 1) o all’Istituto diocesano sostentamento clero (via San Martino 6) si può fare la propria offerta al sito www.unitineldono.it/dona-ora, al numero verde 800-825000 per effettuare una donazione tramite telefono, con bollettino postale n° 57803009 intestato a Istituto centrale per il sostentamento del clero – Erogazioni liberali, via Aurelia 796, 00165 Roma, con bonifico bancario a Intesa San Paolo, iban: IT 33 A 03069 03206 100000011384 a favore dell’Istituto centrale sostentamento clero con causale ‘Erogazioni liberali art.46 L.222/85’. Tutte le offerte effettuate fino al 31 dicembre 2025 saranno deducibili nella prossima dichiarazione dei redditi (fino a un massimo di 1032,91 euro).

Alessandro Rondoni

