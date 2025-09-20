Diocesi, offerte per i preti. Nel 2024 raccolti 7mila euro

Domani si celebra anche nella diocesi di Forlì-Bertinoro la 37ª Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. In tutte le parrocchie sarà disponibile il materiale informativo che illustra le modalità e le buste dove inserire le offerte che contribuiscono, assieme al versamento dell’8x1000 alla Chiesa, al sostentamento dei preti.

"L’invito della Chiesa italiana è quello di compiere un gesto di riconoscenza verso i sacerdoti, che ogni giorno si prendono cura delle nostre comunità – afferma Sauro Bandi, incaricato del servizio diocesano per il sostegno economico alla Chiesa –. Le offerte deducibili sono una modalità molto semplice e concreta, ma rimangono ancora oggi uno strumento poco conosciuto e sottoutilizzato, infatti coprono meno del 2% del fabbisogno annuale complessivo necessario al sostentamento dei preti".

Nel 2024, secondo i dati diramati dal Servizio di promozione sostegno economico della Cei, le offerte raccolte, pari a 7,9 milioni di euro, hanno contribuito al sostentamento di circa 31.000 sacerdoti attivi nelle 226 diocesi italiane, inclusi 250 fidei donum – missionari nei Paesi in via di sviluppo – e 2.517 sacerdoti anziani o malati. Nella nostra diocesi, la cifra pervenuta all’Istituto diocesano sostentamento clero, nel 2024 ammonta a 7.305 euro derivante da 151 offerte, 54 offerte nominative e 97 anonime. Oltre che con le buste da consegnare in Curia (piazza Dante 1) o all’Istituto diocesano sostentamento clero (via San Martino 6) si può fare la propria offerta al sito www.unitineldono.it/dona-ora, al numero verde 800-825000 per effettuare una donazione tramite telefono, con bollettino postale n° 57803009 intestato a Istituto centrale per il sostentamento del clero – Erogazioni liberali, via Aurelia 796, 00165 Roma, con bonifico bancario a Intesa San Paolo, iban: IT 33 A 03069 03206 100000011384 a favore dell’Istituto centrale sostentamento clero con causale ‘Erogazioni liberali art.46 L.222/85’. Tutte le offerte effettuate fino al 31 dicembre 2025 saranno deducibili nella prossima dichiarazione dei redditi (fino a un massimo di 1032,91 euro).

Alessandro Rondoni