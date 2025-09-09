Diocesi, pellegrini a Parigi. E domani si va a Roma

Cinquantadue forlivesi hanno partecipato insieme a mons. Livio Corazza al viaggio in Francia dal 31 agosto al 5 settembre, organizzato dall’Ufficio pellegrinaggi della diocesi. Tra i vari luoghi visitati c’era Parigi, con la cattedrale di Notre Dame, le basiliche di Saint Sulpice e del Sacro Cuore, nel quartiere di Montmartre. Poi a Lisieux, nei luoghi di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Omaha Beach, sulla spiaggia dello sbarco in Normandia e al cimitero americano, all’isola di Mont Saint-Michel e alla basilica di Chartres. Il prossimo viaggio sarà dal 7 al 19 gennaio nell’India del sud, in Kerala e nel Tamil Nadu, sulle orme di San Tommaso Apostolo.

Proseguono anche i pellegrinaggi giubilari a Roma: domani partiranno tre pullman, uno da Regina Pacis con il parroco don Roberto Rossi, un altro da Coriano con don Enzo Scaioli, e uno da Forlimpopoli e Capocolle con i rispettivi parroci, don Stefano Pascucci e don Rino Giunchi. I forlivesi dei vari gruppi parteciperanno al mattino all’udienza generale di Papa Leone XIV in piazza San Pietro e attraverseranno la Porta Santa per il Giubileo della Speranza. Poi, nel pomeriggio, è in programma la visita alla basilica di Santa Maria Maggiore con l’omaggio alla tomba di Papa Francesco.