Diocesi, si riparla di fusioni. C’è un’ipotesi per il 2028: vescovo di Cesena a Forlì

Dell’unione delle diocesi di Forlì-Bertinoro e Cesena-Sarsina (340mila residenti) sotto un unico vescovo e poi come unica diocesi si continua a discutere, con una certa apprensione. Il vescovo di Forlì Livio Corazza l’aveva già paventata come ipotesi prima della ‘pensione’ del cesenate Douglas Regattieri. L’attenzione è ora incentrata sulla vicina diocesi di Faenza-Modigliana dove il vescovo mons. Mario Toso ha compiuto 75 anni il 2 luglio e si attende la decisione di Leone XIV sul suo sostituto: se venisse nominato un nuovo vescovo per Faenza-Modigliana sarebbe un precedente favorevole anche per le sedi di Forlì e Cesena. Faenza-Modigliana potrebbe però essere unita alla diocesi di Ravenna-Cervia. Se così fosse, è probabile che possa avvenire per Cesena e Forlì in tempi non lunghi.

Il vescovo Livio Corazza (foto a sinistra) compirà 75 anni il 26 novembre 2028 e se si procederà con le unioni di diocesi in persona episcopi (sotto un unico vescovo) spetterebbe al vescovo di Cesena-Sarsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo (foto a destra) diventare quell’anno vescovo anche di Forlì-Bertinoro. Una situazione probabilmente intermedia.

Il 4 aprile 2031, infatti, sarà mons. Caiazzo a compire 75 anni e al vescovo che lo avvicenderà potrebbe essere a quel punto assegnata un’unica diocesi unificata, con la fusione delle due precedenti, con sola curia, solo consiglio presbiterale e solo tribunale ecclesiastico. Una cattedrale rimarrà sede principale, l’altra sarebbe concattedrale (come per la diocesi di Bertinoro quando si fuse con Forlì nel 1986). E il vescovo dovrebbe scegliere una delle due città come sede.

Le preoccupazioni non sono solo spirituali. Il patrimonio di ciascuna diocesi (immobili, fondi, beni mobili, archivi) confluirebbe ad esempio in un’unica amministrazione. La nuova diocesi avrebbe un unico consiglio per gestire il patrimonio. L’integrazione non sarebbe facile.

Andrea Alessandrini