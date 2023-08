Diocesi, tutte le forme dell’8xmille Così sono stati ripartiti i fondi 2022

Il Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, di cui è responsabile Sauro Bandi, ha reso nota la destinazione dei fondi ricevuti dalla Cei nell’anno 2022 invitando a devolvere l’8x1000 della propria dichiarazione dei redditi alla Chiesa cattolica.

Una parte di quanto ricevuto lo scorso anno dalla diocesi di Forlì-Bertinoro, pari a 594.974,50 euro, è stata utilizzata per esigenze di culto e pastorale, di cui 352.404,50 euro per uffici pastorali diocesani, 42.000 euro per esercizio del culto, 65.080 euro per mezzi di comunicazione sociale a finalità pastorale, 35.000 euro per l’Istituto superiore di Scienze religiose Sant’Apollinare, 21.190 euro come contributo al Seminario regionale e di Faenza. Altri importi sono stati utilizzati per lavori in parrocchie e canoniche della diocesi, per attività di catechesi ed educazione cristiana e per altre strutture di formazione teologico-pastorale.

La diocesi ha poi destinato 566.150,40 euro per interventi caritativi, di cui 300.650,40 euro alla Caritas, 55.000 euro alla Fondazione Buon Pastore (personale), 65.000 euro in favore di persone senza fissa dimora, 41.000 euro per il Centro di pastorale penale e per altre opere di solidarietà. Un’altra parte dei fondi, pari a 784.096,73 euro, è servita al sostentamento del clero, di cui fanno parte 88 sacerdoti della diocesi, mentre 679.725 euro sono stati utilizzati per l’edilizia di culto, di cui 62.350 euro per il restauro dei locali parrocchia di Pieveacquedotto, 80.500 euro per il restauro della pavimentazione, dell’aula e del campanile di San Mercuriale, 156.000 euro per il restauro e la copertura chiesa del Carmine, 115.075 euro per la nuova costruzione dei locali parrocchiali di San Varano. Ulteriori importi sono stati utilizzati per altri beni culturali ecclesiastici.

"Destinare l’8x1000 della propria dichiarazione dei redditi alla Chiesa cattolica è un atto volontario che non costa nulla – afferma Sauro Bandi – ma può realizzare tanto a favore dei giovani, delle famiglie, degli anziani, degli emarginati, del Terzo mondo e del clero. L’invito a firmare viene rivolto non solo a chi fa la dichiarazione dei redditi, ma a tutti coloro che hanno ricevuto un modello CU, che andrà presentato entro il 30 novembre 2023 al proprio parroco o all’incaricato della parrocchia, in curia o ad un centro di assistenza fiscale". Il testo completo e dettagliato del resoconto è disponibile sul sito della diocesi di Forlì-Bertinoro (www.diocesiforli.it).

Alessandro Rondoni