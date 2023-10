Diocesi, venti chiese ancora inagibili: "Ma solo tre hanno danni di rilievo"

La diocesi di Forlì-Bertinoro ha stilato una lista completa di tutte le chiese e gli edifici ad esse connessi che sono state in qualche misura danneggiate durante il terremoto. L’elenco è molto lungo: parliamo di un totale di 25 voci, delle quali 20 sono chiese e 5 sono strutture di pertinenza parrocchiale.

Nel corso delle settimane 5 di queste strutture che erano state segnalate in seguito al sisma (in alcuni casi solo a scopo cautelativo) sono state riaperte perché le verifiche non hanno rilevato criticità per la sicurezza, oppure perché pochi accorgimenti sono stati sufficienti a risolvere i problemi riscontrati: la parrocchia di San Nicolò e Francesco di Castrocaro, la parrocchia di San Pietro e Paolo a Roncadello, la chiesa di Santa Lucia a Forlì, la stessa basilica di San Mercuriale e la comunità Villa Serughina a Villafranca. Ciò significa che 20 rimangono ancora ufficialmente inagibili.

"Va sottolineato – spiega l’architetto Claudio Giannelli – che si tratta perlopiù di edifici sussidiari, perciò già chiusi da tempo oppure utilizzati solo qualche volta all’anno, in occasioni specifiche". Tra le chiese di pertinenza della diocesi di Forlì-Bertinoro (è, quindi, escluso proprio il paese più colpito, Tredozio, che fa riferimento alla diocesi di Faenza e Modigliana) tre sono i casi critici: a Premilcuore la chiesa resta chiusa, lo stesso vale per Rocca San Casciano dove la messa viene ancora celebrata all’interno del teatro comunale, mentre a Dovadola le funzioni si sono trasferite all’aperto (nella foto i fedeli all’esterno della Badia), ma ora il meteo imporrà anche in questo caso di spostarsi in teatro.

"Negli altri casi parliamo di problematiche di lieve entitià – prosegue Giannelli –, perlopiù modeste fessurazioni nelle coperture, ma che hanno comunque comportato l’emanazione di provvedimenti di inagibilità che presuppongono nuove perizie prima di poter procedere con la riapertura". L’architetto Giannelli è ottimista: "La previsione è che nella maggior parte dei casi, una volta eseguite le verifiche, si potrà riaprire. Certamente in alcune circostanze, invece, saranno necessari degli interventi di consolidamenti. In questi giorni i tecnici stanno già facendo sopralluoghi in quota. I casi della diocesi sono stati segnalati anche alla Regione e al Ministero dei Beni Culturali e anche su quel fronte ci aspettiamo nuovi sopralluoghi". L’auspicio, ora, è che presto la lista delle chiese chiuse potrà ridursi ancora considerevolmente.

s. n.