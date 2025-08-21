‘Dipinti di Ghiaccio’: mostra prorogata

Ha suscitato grande interesse e riempito di meraviglia lo sguardo dei visitatori ‘Dipinti di Ghiaccio’, la mostra dell’artista cinese David Chan allestita a Castrocaro, nella fortezza medievale e nell’atrio circolare del Padiglione delle Feste, e a Portico, nei locali del ristorante Al Vecchio Convento. Un entusiasmo legato alla bellezza e all’originalità delle opere, alla suggestione degli allestimenti, ma anche agli spettacolari eventi che hanno accompagnato la rassegna.

Apprezzamento che ha indotto l’organizzazione a estendere l’apertura, inizialmente limitata a un periodo di 10 giorni, fino al 28 ottobre. Inaugurata a Castrocaro lo scorso 3 agosto in occasione della Festa della Rinascita, la prima mostra sarà ricordata per il suggestivo serpentone umano, formato da oltre 100 volontari di tutte le associazioni locali, snodatosi dal Padiglione al castello per trasferire l’opera regina dell’esposizione, la Rinascita: una tela di oltre 100 metri realizzata dal maestro Chan su carta di riso e affrescata con la tecnica della pittura con il ghiaccio. Una festa condivisa replicata a Portico una settimana più tardi, con un laboratorio di pittura che ha rapito l’attenzione di grandi e piccini e una tavolata di cento persone impreziosita da una ‘tovaglia’ speciale. Ma la proroga del periodo di apertura non sarà l’unica sorpresa che riguarda gli eventi sull’asse Hong Kong - Romagna.

"Sono ancora numerose le iniziative collegate alla Festa della Rinascita e le sorprese che animeranno nei prossimi mesi i territori della Romagna" spiega la coordinatrice dell’evento, Francesca Alfano, "in particolare i due comuni di Castrocaro Terme e Portico di Romagna, che hanno avuto occasione di collaborare uniti per la buona riuscita del progetto artistico internazionale". Gli organizzazioni ringraziano David Chan, la moglie Kitti e il suo team da Hong-Kong, Shanghai e Londra, ormai romagnoli di adozione. "Si salda un legame di amicizia e profondo rispetto all’insegna dell’arte e della collaborazione attraverso un’iniziativa che ha lasciato un ricordo indelebile per la straordinaria partecipazione e per il coinvolgimento della cittadinanza e delle associazioni territoriali" conclude Alfano.

Questi gli orari di apertura della mostra ‘Dipinti di Ghiaccio’ alla fortezza di Castrocaro: fino al 31 agosto, il giovedì dalle 20 alle 23, il venerdì e il sabato dalle 16 alle 20, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dal 1° settembre al 28 ottobre: il venerdì e sabato dalle 15 alle 19, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ultimi accessi un’ora prima della chiusura del castello. Il biglietto costa 7 euro (6 ridotto), biglietto combinato per ingresso alla fortezza e al Palazzo pretorio di Terra del Sole 10 euro. Info: 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel; castrocarotermeterradelsole.travel.

Francesca Miccoli