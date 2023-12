Dipinti su radiografie, ecco Pulini

Resterà aperta fino a sabato la mostra ‘Massimo Pulini. Un certain regard. Dipinti su radiografia’ allestita all’interno dell‘Ottica Pretolani, in piazza don Mario Ricca Rosellini 3, quartiere Cava, Forlì. L’artista sarà presente nel negozio di Ottica oggi alle 18 per approfondire col pubblico i vari aspetti che lo hanno condotto alla scelta di realizzare dipinti su radiografie. Le opere esposte recano la data 2020-2022 : sono radiografie su cui l’artista interviene con pennellate di alta precisione esecutiva e vibrante carica emotiva. In queste opere Pulini trasmette la creatività di un percorso che abbraccia in modo armonico tecnologia e arte. Particolarmente significative sono le lastre dedicate ad orologi d’epoca inseriti in figure di bronzo raffiguranti personaggi mitologici o immagini di costellazioni.

Rosanna Ricci