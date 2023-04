Diretta, fratelli morti nell’incidente del silos a Forlì: inchiesta per omicidio colposo plurimo

Forlì, 8 aprile 2023 – Dopo l’incidente di ieri a Forlì in cui sono morti tre fratelli minorenni, in vista degli accertamenti tecnici, e come atto di garanzia, saranno iscritte persone nel registro degli indagati nel fascicolo aperto dalla Procura di Forlì inizialmente a carico di ignoti per omicidio colposo plurimo. Presumibilmente si tratta delle posizioni di un paio di persone, che potranno così nominare avvocati e consulenti di parte.

Oggi nuovo sopralluogo, di un’ora e mezza, dei carabinieri di Meldola e Bertinoro e della pm Laura Brunelli nell’azienda agricola e avicola forlivese Casagrande, dove è avvenuta la tragedia.

Sono tornati all'azienda Casagrande insieme ai tecnici della Medicina del Lavoro e di un'infortunistica privata. L'attenzione si è posta sull'area posta sotto sequestro, ovvero quella dell'incidente in cui hanno perso la vita i tre fratelli.

Sequestrata anche l'auto, appartenente allo zio.

L'uomo, anche lui di nazionalità marocchina, è stato sentito dagli inquirenti anche perché era l'unico presente: anche mentre l'attività era ferma, aveva il compito di vigilare sulle galline ovaiole ed è per questo che era arrivato sul luogo di lavoro in compagnia dei tre nipoti (una quarta non era presente).

Non è stato però testimone oculare della tragedia: al momento del crollo del silos, è stato richiamato dal forte rumore.

La procura non ha ancora deciso in merito all'autopsia sui tre giovanissimi.

Chi sono le vittime

Sepolti da un silos di dieci metri con venti tonnellate di mangime al suo interno, non c’è stato scampo per Fatima Bougoute, 18 anni, che frequentava l’istituto alberghiero di Forlimpopoli, il fratello Osama di 13 e la sorellina Marva di 9 (di origine marocchina).

Travolti da quel container verticale, perché abbattuto dall’urto con l’auto alla cui guida c’era Fatima, che aveva il foglio rosa e da settimane si stava esercitando alla guida. Ieri aveva portato con sé i suoi fratellini.

