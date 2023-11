Direzione infermieristica e tecnica, al timone c’è Luca Ballanti

Il dottor Luca Ballanti (al centro) è il nuovo direttore della Direzione infermieristica e tecnica dell’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola. Classe 1969, vanta un’esperienza di oltre 30 anni nella professione infermieristica e arriva da un ruolo dirigenziale ricoperto in Ausl Romagna e va a sostituire la dottoressa Sandra Montalti, che ha svolto con grande professionalità ed empatia il ruolo di Direttrice da maggio 2015 fino al raggiungimento della soglia di pensionamento. "Ho trovato sin da subito un ambiente positivo, accogliente e ricco di stimoli e di significative opportunità di crescita, sia professionali sia umane – commenta il dott. Ballanti –. Questo dinamismo, oltre ovviamente alle capacità e alle competenze di ogni singolo collaboratore che opera in Irst, credo sia la vera ‘cifra’ del contesto organizzativo di questo Istituto. Da parte mia, spero di poter dare un contributo che sia all’altezza dello standard qualitativo e di collaborare nel più proficuo dei modi, non solo con la direzione, ma con tutti i colleghi". Gli auguri di buon lavoro gli sono giunti dalla dottoressa Maria Teresa Montella, direttrice sanitaria di Irst e dal direttore generale Lorenzo Maffioli.

o.b.