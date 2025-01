"Dirigente cultura, troppe anomalie nel bando di gara"

"Anomalie" nel bando per la selezione del dirigente alla cultura secondo il consigliere comunale dem Federico Morgagni. Prima tra queste è che "il requisito richiesto per ricoprire il ruolo è la sola laurea triennale". La seconda "riguarda la composizione della commissione esaminatrice che ha avviato le procedure di selezione: una sola dei suoi componenti è infatti in possesso di competenze specifiche su una delle materie su cui dovrà operare il dirigente che verrà selezionato". Terzo aspetto da chiarire "è il fatto che la procedura di concorso abbia previsto una sola prova scritta". L’incarico è a tempo indeterminato.