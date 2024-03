Diritti, lavoro e no alla violenza: "Ancora troppo divario salariale. E poche hanno ruoli apicali"

In occasione della Giornata internazionale della donna numerose sono le celebrazioni, da parte di istituzioni politiche e sindacali, sul territorio per ricordare l’impegno femminile nella lotta contro le disuguaglianze. La Lega Romagna allestirà oggi un banchetto in piazza Saffi dalle 9.30 per distribuire mimose a tutte le donne. "Il lungo percorso – spiega in una nota Jacopo Morrone, segretario del partito – che prese avvio con la lotta per conquistare diritti fondamentali delle donne ci deve spronare a non perdere di vista la strada che ancora abbiamo davanti".

Il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime amministrative, Graziano Rinaldini, mette l’accento sul complesso problema della violenza di genere anche a Forlì: "I numeri sono in crescita, i dati del Centro Donna parlano di oltre 100 casi di maltrattamento nel 2023 in città. Serve un cambiamento culturale e l’aiuto delle associazioni del territorio per far fronte a questo fenomeno. I dati dimostrano la necessità di interventi sempre più strutturati con un impegno crescente di risorse da destinare ai centri anti-violenza e alle case rifugio, oltre al Reddito di libertà per le donne vittime di violenza per sostenere le spese per l’autonomia abitativa e personale".

Si unisce all’appello anche Rifondazione comunista di Forlì: "Occorre intensificare la lotta di fronte agli abusi e ai femminicidi crescenti – sottolinea il partito in una nota – e ripensare le politiche di welfare. I dati occupazionali femminili sono tra i più bassi d’Europa, il ruolo della donna è ridotto a quello di assistenza e cura. Quando risultano occupate sono spesso vittime di molestie e ricatti che provocano conseguenze economiche e sanitarie".

A nome del Partito Democratico, Gessica Allegni, segretaria forlivese, si concentra sulla necessità di un’educazione affettiva e alla parità di genere: "La strada per raggiungere un’effettiva parità – spiega – è ancora lunga. Sosteniamo le battaglie del partito per il congedo paritario, per la dignità dei luoghi di lavoro, per combattere gli stereotipi sessisti e per una formazione dei giovani come strumento per eliminare i crescenti fenomeni di violenza".

Anche le istituzioni sindacali sono impegnate nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo ed egualitario. "Le donne si trovano di fronte a mancanza di opportunità di avanzamento di carriera. I dati del Centro studi Cisl Romagna – spiega in una nota Francesco Marinelli, segretario generale – rivelano che nella nostra provincia le donne assunte in posizioni apicali sono solo il 39% mentre gli uomini il 61. Inoltre, anche per quanto riguarda le competenze nel 2022 il numero di donne laureate è maggiore rispetto a quello degli uomini di circa 11mila unità". Tuttavia nelle "professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, si osserva che la quota di donne nella media regionale e anche romagnola è del 66%. È Rimini a registrare il tasso più alto con l’71%, segue Ravenna con il 65%, e infine la provincia di Forlì-Cesena con il 64%".

Il focus su cui si è concentrata Maria Giorgini della Cgil provinciale è, invece, la differenza salariale: "Le retribuzioni delle cittadine sono inferiori rispetto a quello degli uomini. Parliamo di circa 8mila euro in meno di reddito medio annuo. Se poi guardiamo il reddito da pensione il divario sale ulteriormente".

v.p.