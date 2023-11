Diritti Umani: incontri, dibattiti e proiezione di documentari

Secondo appuntamento oggi con gli approfondimenti delle ’Giornate Diritti Umani’ organizzate dal Dipartimento di interpretazione e traduzione del Campus di Forlì. Alle 9 documentario Usa di guerra ’Let there be light’ di John Huston, nel padiglione Gaddi-Morgagni (Aula 3.2). ’La povertà è un destino?’ è il titolo dell’incontro dalle 11 alle 13 al Teaching Hub (aula 4); poi ’Focus su Israele e Palestina’, dalle 15 alle 17 al Teaching Hub (aula 9). In programma altri due incontri: sui diritti umani alle 17 (aula 7) e alle 20.30 (aula 10) proiezione del documentario Usa ’The Interpreters’.