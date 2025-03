Disabile per un infortunio, ok allo smart working

Forlì, 11 marzo 2025 – Si chiude con un verdetto del giudice del lavoro di Mantova, Simona Gerola, il contenzioso tra la Marcegaglia (che ha sede legale appunto nella città lombarda) e Gianluca Grandini, 54 anni di Bertinoro: l’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Mazzini, ha ottenuto dal magistrato lo smart working “per almeno tre giorni alla settimana”. L’azienda si era invece sempre rifiutata di concedere il ’lavoro agille’ al suo dipendente, in quanto “attività complicate da remoto”.

L’insediamento industriale forlivese della Marcegaglia di via Mattei (Salieri)

Grandini nel 2004, alla Marcegaglia di via Mattei, subì un infortunio fisico invalidante: un rotolone di quintali di lamiera gli scivolò addosso all’interno di un capannone. L’operaio perse per sempre l’uso della gamba destra: distacco definitivo dei nervi dalla rotula in giù. Un gambaletto di carbonio progettato da un ingegnere biomedico lo tiene ora in piedi.

Dopo mesi di riabilitazione Grandini era stato quindi reinserito in azienda, con un incarico da impiegato, un orario part time e il riconoscimento della legge 104 (e successivamente un risarcimento di 160mila euro).

Poi però lo psichiatra forense Renato Ariatti, chiamato a redigere un referto dall’avvocato Mazzini, aveva diagnosticato a Grandini una ’Sindrome ansiosa depressiva con disturbo dell’adattamento’. Il paziente è incapace “di rispondere a un determinato ambiente”, che di solito è il contesto di uno choc. In questo caso, è il luogo di lavoro. Per questo Grandini aveva chiesto lo smart working.

Ora, dopo un contenzioso iniziato a settembre davanti al giudice del lavoro, arriva il verdetto. Favorevole a Grandini.