Disabili e lavoro, inizia la sperimentazione

Gli inserimenti nel mondo del lavoro di persone con disabilità o svantaggio non sono tutti uguali. Lo sanno bene i dirigenti della cooperativa Dovadola 3000 di Dovadola, che dall’università di Bologna e dal Csqa ha ottenuto una nuova certificazione detta ’Peepi’: Percorso educativo per l’espressione delle potenzialità individuali: questa premia gli inserimenti lavorativi che si basano sulla valorizzazione della persona e sulle relazioni umane.

Racconta Paola Boattini, presidente di Dovadola 3000: "Da tempo lavoro nel sostegno scolastico, con progetti educativi individualizzati, basati sulla valorizzazione delle competenze. Una volta entrata in cooperativa, ho continuato ad applicare questo modello, creando inserimenti lavorativi personalizzati e fortemente relazionali per le persone con disabilità. A un certo punto mi sono interrogata sulla possibilità di far diventare questo sistema un disciplinare ben definito, a disposizione di qualsiasi ente o azienda che voglia creare valore attraverso l’inserimento lavorativo".

Grazie al supporto di Confcooperative Romagna e degli altri enti coinvolti, ora si entra nella fase sperimentale del progetto, "necessaria per perfezionare il protocollo sul campo e chiunque può già fare richiesta di certificazione", come spiega Riccardo Nascè, responsabile servizio certificazioni di Confcooperative Romagna. Aggiunge Nascè: "L’ente, la cooperativa o l’azienda richiedente farà un corso di formazione con Irecoop Emilia-Romagna, durante il quale potrà recepire i fondamentali del percorso Peepi. Poi riceverà la documentazione necessaria per certificarsi. Successivamente avverrà la visita ispettiva che, se avrà esito positivo, si concluderà con il rilascio della certificazione e del relativo marchio".

Conclude Paola Boattini: "La certificazione è un percorso che non finisce mai". Per candidarsi alla certificazione occorre compilare il modulo sul sito www.dovadola3000.it.

Quinto Cappelli