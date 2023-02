Disabili e parcheggi: "Troppe infrazioni"

In troppi non rispettano i divieti per le aree di sosta riservate ai disabili. Nel 2022 i vigili di Forlì hanno firmato 683 multe per sosta in box vietati. Per questo motivo Comune e polizia locale col supporto delle associazioni che si occupano di disabili e pazienti fragili hanno avviato (anzi riavviato) una campagna di sensibilizzazione, informazione e controllo.

"Si tratta di un’iniziativa che era già stata intrapresa in passato – rimarca il vicecomandante della polizia locale, Andrea Gualtieri –. Però in questo caso abbiamo chiesto e ottenuto l’ausilio di quelle associazioni che lavorano quotidianamente con le persone più sfortunate di noi". Con la polizia locale, per sensibilizzare gli automobilisti a rispettare gli stalli di sosta per disabili, sono scese in campo Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale), Amar (Associazione malattie autoimmuni rare), Unms (Unione nazionale mutilati per servizio istituzionale) e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti. Grazie all’impegno di tutti gli enti coinvolti, è stato redatto un volantino che informa i cittadini al corretto uso dei pass rilasciati alle persone disabili. Un tagliando che avvisa i trasgressori anche a ciò che vanno incontro: la multa è di 166 euro, che si riduce a 115 se pagata entro i 5 giorni, più la decurtazione di 4 punti dalla patente.

La voce dell’amministrazione di Forlì è affidata al vice sindaco Daniele Mezzacapo: "Abbiamo fatto tanto sul versante di questo tema, ma c’è ancora molto da fare. Ciò che però ora mi preme più di tutto è lanciare un messaggio ai cittadini – sottolinea Mezzacapo –: rispettiamo tutti le persone disabili. Che possiamo incontrare in ogni situazione della vita quotidiana. Persone che per questo hanno il diritto e la possibilità di poter parcheggiare nella sosta più vicina possibile al luogo a cui sono dirette".

I pass disabili sono personali, "e per ottenerli bisogna passare una rigorosa commissione medica" dice Loretta Lega, vicepresidente di Anmic. Spesso però qualcuno utilizza il cartello anche quando non può: 15 i pass ritirati, quasi tutti per la mancata riconsegna dell’autorizzazione dopo la morte di un famigliare disabile. Anche per questo saranno potenziati i controlli, che nel 2022 sono stati 1.988; 220 le sanzioni per sosta negli attravesamenti pedonali; 933 per il parcheggio sui marciapiedi e 152 per quello in corrispondenza di fermate d’autobus.