Disabilità, Cgil critica la riforma: "Brutto inizio, domande azzerate"

La Cgil nazionale, in una nota, definisce "una sperimentazione partita malissimo", la riforma della disabilità ‘progetto di vita’, avviata dal primo gennaio in nove province italiane, tra le quali anche Forlì-Cesena. Secondo la Cgil, la riforma "dimostra tutte le sue problematicità", in quanto "si negano i diritti alle persone più fragili".

Il decreto, nelle parole del sindacato, "introduce una nuova valutazione di base’, ovvero un procedimento semplificato attraverso il quale dovrebbero essere individuate le necessità di sostegno della persona con disabilità, ma le aspettative sono state deluse in pieno".

Si passa poi alla disamina delle problematiche: "Il procedimento valutativo di base è passato in toto in mano all’Inps e sin da subito sono emersi problemi per la mancanza di strutture adeguate alle visite di accertamento e carenza di medici di medicina legale per le commissioni mediche valutative" e il nuovo certificato medico introduttivo "sta creando problemi sia ai medici che ai pazienti". Inoltre, "molte persone non sono nelle condizioni di presentare una domanda tramite il certificato medico telematico".

Il sindacato aggiunge che: "Dove è partita la sperimentazione risultano azzerate le domande di invalidità". La conclusione è dura: "La semplificazione amministrativa annunciata è servita solo ad allungare i tempi e risparmiare sulla pelle dei più fragili".