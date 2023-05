Disagi anche in città Soccorsa una 90enne Paura per chi abita vicino al fiume Montone

Numerosi, a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Romagna martedì, gli interventi anche in città, fin dall’altra notte e per tutta la giornata di ieri, che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco, la Protezione civile, la Polizia locale, i tecnici comunali e gruppi di volontari. Le situazioni più difficili, con case e cantine allagate, si sono verificate nei pressi del fiume Montone, in particolare, in via dei Molini ai romiti e, soprattutto, in via Isonzo, via Monte Nero e via Panessa, dove il traffico è stato interrotto. In quest’area, gli assistenti sociali e gli operatori della Protezione Civile hanno soccorso e trasportato in un luogo più sicuro una signora di novant’anni costretta a letto per motivi di salute.

Allagamenti anche in diverse abitazioni di via Firenze nei pressi del mulino dei Romiti, mentre il Parco urbano è stato sommerso dalle acque tracimate dal fiume. Per ore è stata chiusa al traffico anche via Zignola perché a rischio esondazione. Gli argini del Montone hanno comunque retto e nel corso della giornata il livello dell’acqua è andato calando. "La nostra è una situazione più favorevole rispetto ad altre – ha detto il sindaco Gian Luca Zattini – . Sono vicino alle tante famiglie evacuate, ai cittadini e ai sindaci dei Comuni colpiti: se necessario, faremo la nostra parte. La priorità, in casi come questo, è fare squadra e aiutarsi a vicenda".

Forti disagi per tutti i tipi di circolazione, a partire da quella ferroviaria. "La sospensione della linea si è resa necessaria per l’innalzamento del livello di guardia dei fiumi Montone, Lamone, Senio e Santerno", riporta una nota delle Ferrovie dello Stato.

La situazione di emergenza creata dal maltempo nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena ha generato notevoli problematiche anche al transito dei bus di Start Romagna nelle zone coinvolte, con deviazioni di percorso o corse annullate.

È stata predisposta una pagina sul sito aziendale per aggiornare i clienti sulla situazione in evoluzione, al link https:www.startromagna.itinfobusemergenza-maltempo-faenza-e-ravennate.