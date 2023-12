"Disagi continui con le lettere. Disincentivano la vita nei paesi"

Nel 2016 il 48enne Claudio Benericetti si è trasferito da Forlì a Portico in via Gardarella 13. "Lavoro a Forlì come responsabile dei servizi disinfestazione in un’azienda privata – racconta – ma mi sono innamorato di Portico e ho scelto di viverci, perché la qualità della vita è migliore e dove dal 2001 svolgo servizio di volontariato nella Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe, in questa seconda sede".

In questi anni, però, Benericetti ha incontrato delle "inspiegabili difficoltà" con il recapito della posta. Premette Benericetti: "La mia non è una polemica, ma una segnalazione di disservizi per chi ha scelto di vivere in montagna e va in città a lavorare". Il primo disguido risale a qualche anno fa, "quando nnon mi è stata recapitata una bolletta della luce e di conseguenza ho subito il depotenziamento della linea". Il secondo disservizio è simile: "Non avendo pagato una bolletta del gas, perché non l’avevo mai ricevuta, mi hanno chiuso l’erogazione del gas". Più complessa la storia di una lettera raccomandata, mai recapitata, contenente il modulo F24 per pagare alcune tasse del 2019. "Me ne sono accorto – racconta ancora Benericetti – perché nel 2022 mi è arrivata una raccomandata, che mi intimava di pagare il dovuto, più una multa di 1.500 euro. Il mio commercialista è riuscito a far capire il problema all’Agenzia delle Entrate e quindi non ho pagato la sanzione". La litania dei disguidi continua e riguarda il pagamento della Tari del 2018 al Comune di Portico, "perché non ho mai ricevuto l’avviso in quell’anno". Aggiunge Claudio: "Me ne sono accorto a novembre 2023, quando ho ricevuto una raccomandata, maggiorata del 50%, pagandola nei giorni prima di Natale". Morale della favola: "Con questo sistema di disservizi, invece di favorire il ripopolamento delle zone montane, si fa di tutto per demotivare chi ha buone intenzioni".

Benericetti ha tentato anche una via per risolvere il problema: "Ho chiesto a Poste Italiane se potevo ritirare le raccomandate a Forlì, ma non mi è stato concesso. Quindi non mi resta che lasciare il lavoro e andare a ritirare le raccomandate a Portico, dove l’ufficio postale è aperto solo al mattino tre volte la settimana (lunedì, mercoledì e venerdì)". Un’attenuante ai disagi potrebbe essere il fatto che nei piccoli centri di montagna, specialmente d’estate, cambiano spesso i portalettere, che impiegano giorni per conoscere tutte le vie.

Quinto Cappelli