Disagi in Appennino. Nuova frana a Tredozio. Intanto 11 sfollati su 17 sono tornati a casa

Passata la paura dell’esondazione fiumi, nelle vallate del Rabbi, Montone e Tramazzo è tutto un cantiere, soprattutto per riaprire da frane e smottamenti le strade provinciali e comunali.

Nel frattempo anche fra i 17 sfollati, sono rientrati nelle loro abitazioni i 9 di Tredozio e 2 di Rocca San Casciano. Altri 6 restano ancora fuori casa: una coppia di Rocca ospitata in albergo, un disabile accolto nella casa di riposo sempre di Rocca e una famiglia di Dovadola (3 persone) che resta ospite da amici.

Per quanto riguarda le strade, la situazione peggiore rimane a Rocca, nella media valle del Montone, perché alla periferia est del paese, dove si era creato un ‘lago’ d’acqua, le strade, il piazzale delle corriere e viale Dante (conosciuto come il ’Giro dell’oca’) sono ancora pieni di fango (20-30 cm), con mezzi al lavoro. Anche davanti alle scuole sono dovuti intervenire gli operai per liberare l’ingresso dal fango. Commenta il sindaco di Rocca, Marco Valenti: "Per lunedì le nostre scuole e il piazzale delle corriere devono essere ripuliti, perché tutti gli studenti possano rientrare in aula". Operai al lavoro per tutta la giornata di ieri anche per riaprire le strade provinciali 47 di Monte Colombo per Predappio, 23 delle Cento Forche per San Zeno e della Chioda per Modigliana.

Spiega ancora Valenti: "Tutte le nostre strade comunali restano chiuse ai non residenti, perché nei prossimi giorni faremo le verifiche del caso. Come altre verifiche andranno fatte nei capannoni comunali allagati, dove si trovano le attrezzature del verde (come tagliaerba, decespugliatori), nella speranza che siano recuperabili".

L’altro comune più colpito resta Tredozio, "dove i giovani volontari della Protezione civile – racconta il sindaco, Gianni Ravagli – stanno svolgendo un gran lavoro per riaprire le strade, e ripulire le zone invase dal fango". Attorno a Tredozio, nella notte fra venerdì e sabato, si è verificata una frana lungo la strada provinciale 22 del Montebusca Tredozio-Portico, sul versante di quest’ultimo comune, in località Case di Sotto (zona vulcanino), dove è scivolata a valle metà della carreggiata. Sul posto ieri mattina sono intervenuti i tecnici della Provincia per mettere in sicurezza il passaggio, ma la situazione resta in evoluzione.

Molto problematici nell’alta valle del Tramazzo restano i collegamenti fra Tredozio e la Toscana, attraverso Marradi. Infatti, sulla strada della Collina, interrotta da un anno e mezzo per l’alluvione del maggio 2023, la Provincia di Firenze stava aprendo un cantiere, purtroppo interrotto dalle ultime piogge. Quindi per raggiungere Marradi occorre scendere a Modigliana e imboccare la Marradese, piena di frane e smottamenti.

Quinto Cappelli