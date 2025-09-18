Disagi lungo le strade. In coda da via Bertini alla zona stazione. Il nodo del Foro Boario

Due cantieri vicini che impongono modifiche alla viabilità in zone dall’altissima affluenza di veicoli: i lavori in corso in via Bertini, dove il Comune sta potenziando la rete fognaria, e quelli di via Colombo e Vespucci, gestiti da Hera per estendere la rete di teleriscaldamento, comportano disagi per i forlivesi, i quali per diversi mesi (6 nel caso di via Bertini, mentre via Colombo dovrebbe essere riaperta il 15 ottobre, per lasciare spazio a un senso unico alternato in via Vespucci fino al 15 dicembre) si troveranno a dover aggirare i mezzi all’opera percorrendo strade inconsuete, con effetti a catena su una vasta zona, talvolta anche in vie inadatte a gestire una densità veicolare sostenuta.

L’orario più critico è senz’altro quello mattutino, quando le auto di chi sta andando al lavoro si trovano in colonna accanto a coloro che accompagnano i figli a scuola, senza contare la presenza dei bus di linea. Abbiamo provato a percorrere in auto le zone più problematiche proprio negli orari in cui il passaggio è più intenso. La partenza è alle 8 da piazzale della Vittoria, una zona densa di scuole: il liceo classico Morgagni, le medie Palmezzano e Caterina Sforza, l’elementare De Amicis e l’istituto tecnico Marconi, ma anche, da pochi giorni, una sede distaccata del liceo artistico e musicale Canova, negli spazi dell’ex Olivetti in via Buonarroti. Qui, anche senza cantieri aperti, negli orari di entrata e uscita il traffico si fa particolarmente intenso, una situazione acuita ora che via Colombo è diventata a senso unico preclusa a coloro che arrivano da ovest e che, quindi, vengono dirottati verso via Manzoni, via Oriani o addirittura piazzale della Vittoria.

Il periplo imposto dal cantiere di Hera, va ricordato, non riguarda solo le famiglie degli studenti o i pendolari che devono prendere il treno, ma anche chi deve raggiungere il Cup, i Portici, l’Inps, l’Inail o uno dei tanti uffici e attività commerciali che insistono nella zona. Il flusso, di fatto, è massiccio e al semaforo all’altezza dell’ex Gil la colonna particolarmente lunga fa sì che si debba attendere il verde per ben due cicli consecutivi.

Tentiamo, ora, di arrivare fino all’interruzione di via Bertini – quindi all’altezza di via Solombrini – partendo da via Gramsci. Sono le 8.10. Alle 8.21 arriviamo a uno snodo che, da qui a poco, potrebbe diventare ancora più frequentato: la rotonda dell’Esselunga, dove i lavori sono ormai a ottimo punto (voci ufficiose parlano di un’apertura a inizio ottobre). Tre minuti dopo eccoci al centro commerciale Puntadiferro. Significa che abbiamo impiegato in tutto 14 minuti a percorrere tutto il tratto che, dall’incrocio dello stadio, conduce fino a Pieveacquedotto.

La chiusura di via Bertini, pur dirottando la circolazione verso la rotonda del foro Boario, senz’altro ritarda l’arrivo alla meta di qualche minuto, con un ingorgo particolare all’altezza della rotonda dell’Ospedaletto, dove si innesta anche la Cervese. Lungo via Somalia spesso si incolonnano decine di auto negli orari di punta. Per fortuna il traffico non si blocca mai del tutto, ma continua sempre a scorrere, anche se molto lentamente.

Percorriamo, ora, la strada al contrario, dirigendoci dall’iper verso il centro della città. Il percorso non è privo di intoppi, in particolare una volta arrivati al Foro Boario, ma la vera criticità arriva più avanti, quando dopo via Vespucci si incontra la rotonda di piazza del Lavoro (ex Romagna Acque). Qui le auto si trovano costrette a rallentare molto e talvolta a fermarsi prima di riuscire a raggiungere piazzale Indipendenza: non mancano i segni di nervosismo, oltre a qualche colpo di clacson. Il fenomeno era ancora più evidente quando in via Vespucci c’era il senso unico alternato col semaforo, fino a pochi giorni fa (e attenzione: i lavori riprenderanno tra un mese). Alle 8.36 siamo di nuovo in piazzale della Vittoria, dove era iniziato il test: la città è più lenta, ma non si ferma.