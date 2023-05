Disavventura per i turisti stranieri "Ho accolto inglesi e tedeschi Maggio, prenotazioni tutte saltate" Vespignani Boselli, titolare di Agriville La Collina sulle colline di Tredozio: "Non solo disdette però, in tanti scrivono per chiedere informazioni, io rispondo loro che la situazione sta rientrando" .