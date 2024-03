Discarica a cielo aperto davanti al Pigalle Park

Sono trascorsi tanti anni da quando il Pigalle Park di Castrocaro rappresentava un’oasi felice, meta di sportivi e famiglie, richiamati nella struttura di via Conti dal desiderio di una nuotata in piscina, una partita a tennis, una cena nella quiete del giardino affacciato sul laghetto artificiale. Finito all’asta e acquistato da un privato intenzionato a riportarlo a nuova vita, il Pigalle è tuttora inaccessile e l’area antistante l’ingresso si è trasformata in "una discarica a cielo aperto", come fa notare il gruppo comunale di opposizione Insieme per crescere, guidato dall’ex sindaco Marianna Tonellato e completato da Mirca Minati e Alessandro Piazza. "Da settimane all’ingresso dell’ex Pigalle Park giace spazzatura abbandonata, compresi ingombranti". Il tutto "a pochi passi dal letto del fiume e dalla passeggiata di tanti concittadini a cui il parco fluviale è ancora precluso". Per far fronte al problema i tre consiglieri chiedono "che si applichi il Regolamento per il Decoro Urbano approvato dalla giunta Tonellato, senza se e senza ma: fu stilato proprio per dare soluzione agli abbandoni e all’incuria anche dei privati, grazie soprattutto all’applicazione di sanzioni". Insieme per crescere invoca un intervento tempestivo da parte di Alea, su istanza del governo cittadino, "come sempre avvenuto fino a due anni fa. Durante la precedente amministrazione, il rapporto con Alea era veloce e produttivo, volto al benessere comune e all’aiuto reciproco: per il recupero di ingombranti, materiali pericolosi e abbandoni, è sempre bastata una semplice telefonata; il recupero avveniva in poche ore, il costo dedotto dal cosiddetto ‘Foster’". Il trio di opposizione ricorda anche la necessità di ricorrere a misure sanzionatorie. Come già avvenuto più volte in passato grazie alle indagini della Polizia Municipale. Il testo si chiude con una ferma sollecitazione: "Si renda nuovamente decoroso questo Comune che versa in condizioni di abbandono, sporcizia e disinteresse".

f.m.