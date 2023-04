Discarica nel parcheggio. "Seconda volta, ma il primo è stato multato"

Due divani, una bombola di gas propano liquido, vuota, da 15 kg, laterizi, taniche, plastica, carta, pezzi rotti di mobilio vario: una discarica in piena regola e a pochissimi passi dalla via che da Forlimpopoli sale verso Bertinoro. Questo accumulo di immondizia, che qualche scellerato ha deciso di ‘donare’ alla collettività, si trova nel parcheggio della vecchia fabbrica della Maraldi al confine tra i due Comuni. Anche lo scorso anno, in un’altra zona dello stesso parcheggio, era comparso un altro cumulo, ancor più grande, di materiali abbandonati. "Ho segnalato subito l’abbandono alle autorità competenti – afferma la sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini –, come abbiamo fatto lo scorso anno, quando intervennero i Carabinieri forestali. In quel caso il colpevole venne individuato grazie alle indagini effettuate, con relativa ammenda e denuncia a suo carico". L’abbandono di così tanti materiali è un caso isolato nel territorio comunale ma, in generale, la piaga del non corretto conferimento dei rifiuti non è cosa nuova. "Per cercare di contrastare questo odioso fenomeno - spiega la sindaca - abbiamo una convenzione con le guardie ecologiche volontarie, che monitorano la situazione".

Matteo Bondi