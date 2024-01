Disegnatore da inserire nell’ufficio tecnico

Azienda di Meldola cerca una persona da inserire all’interno dell’ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di progettazione in 2D e 3D di impianti per il riciclaggio dei rifiuti attraverso l’utilizzo autocad 2D e solidworks 3D, di invio di disegni ai fornitori, di stampa di disegni per l’officina e verifiche in cantiere. Preferibilmente in possesso di Diploma tecnico, perito meccanico o di Laurea in Ingegneria. E’ richiesto il possesso della patente B e preferibilmente del mezzo proprio. Gradita esperienza pregressa nel settore della meccanica e capacità di lavorare in squadra. Possibili e sporadiche trasferte (5/6 giornate all’anno). Si offre contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 15 gennaio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.