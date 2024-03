Disfida tra alunni:. Corritalia al Parco

Sarà il Parco urbano a ospitare la 23esima edizione di Corritalia, manifestazione podistica nazionale organizzata da Aics, Associazione italiana cultura sport, per promuovere attività sportiva e valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale. Il luogo-simbolo dell’alluvione, diventa quindi il teatro di una ripresa con la manifestazione in programma domani a partire dalle 9.30; oltre mille i partecipanti attesi,

provenienti da 5 differenti istituti secondari di primo grado della città: ’Benedetto

Croce’ (IC6), ’Palmezzano’ (IC2), ’Caterina Sforza’ (IC1), ’Zangheri’ (IC7) e La

Nave’. Saranno suddivisi per differenti classi ed età per a dare vita per l’intera mattinata a gare podistiche non competitive. La mattinata si concluderà con la tradizionale camminata veloce. Alle 12, premiazioni, alle quali parteciperanno alcuni membri della giunta capeggiati dal sindaco Gian Luca Zattini.