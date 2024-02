Disinfestatore e addetto a pulizie straordinarie

Cooperativa sociale di Forlì cerca un/una disinfestatore/trice da inserire nel proprio organico. La risorsa si occuperà di servizi di disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e pulizie straordinarie. E’ richiesto il possesso del diploma di maturità agrario e della patente B. Richiesta inoltre flessibilità oraria e capacità di lavorare in gruppo. Gradito il possesso di abilitazioni/patentini inerenti il settore fitosanitario. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, con orario a tempo pieno (indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30). Per candidarsi occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 22 febbraio, cliccando sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni riportate.