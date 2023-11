’Dispettosa’ con Altrove Teatro

Domenica alle 15,30 alla Nocina di Santa Sofia ultimo appuntamento dell’anno di Altrove Teatro con lo spettacolo ‘Dispettosa’. "Non potevamo di certo lasciarci scappare una località con un nome così originale e allo stesso modo eravamo obbligati ad indagare sull’etimologia di questo curioso nome. Ci è venuta in aiuto Mirella Cocchi – commentano gli autori – originaria proprio della Dispettosa". Il nome deriva dalla casa che sorge a fianco della Sp 26 per Spinello a pochi km da Santa Sofia, da cui proviene tutta questa famiglia. L’edificio sorge infatti su un’enorme frana, che nei secoli ha continuato a muoversi, portando con se l’abitazione, che non ne voleva sapere di star ferma. Così questa casa irrequieta fu chiamata appunto ‘La Dispettosa’ e da lì il nome della località. Lo spettacolo è gratuito. La prenotazione è obbligatoria. Dopo la rappresentazione con la collaborazione dell’Agriturismo Nocina, Tour De Bosc e Sophia in Libris è stata organizzata una merenda (su prenotazione) con prodotti locali, acqua e vino (10 euro). Per informazioni: Whatsapp 375.5325655; prenotazioni@theatro.it.

o.b.