Disponibile l’Ep di Jocelyn Pulsar: "La mia nuova fase post-separazione"

Il 27 settembre ha segnato il ritorno di Jocelyn Pulsar (Francesco Pizzinelli), il cantautore forlivese cult della scena lo-fi italiana. Il suo nuovo Ep si intitola ’4 canzoni senza atmosfera’. Come il precedente lavoro, ’Stereolocale’, anche questa nuova fatica è stata completamente registrata in casa. "È un lavoro fortemente autobiografico – spiega l’artista –, seppur meno crepuscolare del precedente: si percepisce invece il tentativo di entrare in una fase nuova, post-separazione, che è comunque il filo rosso che accomuna entrambi i dischi, che possono essere considerati l’uno la naturale prosecuzione dell’altro".

Francesco Pizzinelli avvia il suo progetto musicale nel 2003, e mette in evidenza sin da subito lo spirito lo-fi e l’attitudine pop. Nel 2012 registra per Garrinca Dischi ’Aiuole spartitraffico coltivate a grano’, che lo farà conoscere definitivamente nel circuito indipendente italiano. Negli anni successivi escono altri dischi e numerosi live, anche insieme a nomi noti dell’indie italiano (Lo Stato Sociale, Dente, Nobraino). Si definisce "forlivese, tifoso del Cesena, educatore, speaker radiofonico, da sempre accusato di avere una ‘esse’ troppo marcata (a ragione)".

Anche se si era ripromesso di non far uscire più nulla dopo ’Stereolocale’ del 2023, ha capito "che le cose nella vita cambiano, e quindi ecco un disco fatto in casa che parla della casa in cui è fatto". Le quattro tracce che compongono l’Ep sono legate da un filo conduttore: fare i conti con una separazione. Il disco è già ascoltabile su tutte le piattaforme streaming.