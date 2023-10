Distribuzione di beni alle famiglie nella parrocchia di San Benedetto

Presso la parrocchia di San Benedetto, in via Gorizia, il Movimento per la vita e il Centro di aiuto alla vita di Forlì allestiranno domattina (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) e domenica (ore 9-12) un punto di distribuzione gratuita di pacchi dono con articoli di abbigliamento per neonati e bambinie fino a 6 anni (scarpe, calze, cappellini, tutine, abiti, pantaloncini, magliette e altro) e accessori per neo-mamme, che FederVita Emilia-Romagna ha ricevuto da aziende del settore materno infantile e da amici benefattori.

Domani alle 15.30 porterà il saluto del Comune di Forlì Barbara Rossi, assessore al Welfare e alla Famiglia. "Durante l’emergenza alluvione – afferma Andrea Taddeo, presidente del Centro di Aiuto alla Vita – presso la nostra sede sono state messe a disposizione delle famiglie alluvionate attrezzature, vestiario, pannolini, latte e altri alimenti per neonati, che solitamente offriamo a quelle da noi seguite con progetti di ascolto e assistenza. E alcuni nostri volontari hanno partecipato per giorni alle opere di pulizia dal fango in luoghi particolarmente colpiti, come ad esempio i locali della parrocchia di San Benedetto. Ora proponiamo questa ulteriore iniziativa di solidarietà per rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie colpite dalla calamità, ma soprattutto per sottolineare la portata anche sociale dell’accoglienza di ogni nuova vita e l’importanza di una gratitudine solidale verso i genitori che di tale responsabilità si fanno quotidianamente carico".

La distribuzione dei restanti pacchi continuerà presso il Centro di Aiuto alla Vita, in via Lazzarini 24, anche nei giorni successivi di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.30 alle 12.

Alessandro Rondoni