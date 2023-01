Disturbi alimentari, dalla Regione più aiuti a chi soffre

È stata approvata ieri dalla commissione sanità dell’Emilia-Romagna la risoluzione bipartisan sui disturbi alimentari, che porta la prima firma del consigliere regionale e capogruppo forlivese della Lega Massimiliano Pompignoli. L’atto, firmato anche da Ottavia Soncini e Francesca Marchetti (Partito Democratico) impegna la giunta dell’Emilia-Romagna "a sostenere e potenziare su tutto il territorio regionale le terapie di chi soffre di disturbi alimentari; un fenomeno drammaticamente in aumento, in particolare tra i giovani e le donne".

"Questa risoluzione – ha dichiarato Pompignoli – è frutto di un lungo percorso di approfondimento che ci ha visti lavorare in maniera condivisa per aiutare con strumenti concreti chi soffre di questa insidiosa e diffusa patologia". In regione, nel corso del 2021, "sono stati 2.008 i pazienti presi in carico per disturbi del comportamento alimentare, tra Centri di salute mentale e Neuropsichiatrie dell’infanzia e dell’adolescenza, con un aumento del 27,5% rispetto all’anno precedente". Determinate situazioni "si sono aggravate tanto da richiedere il ricovero ospedaliero: complessivamente 856 persone di tutte le età, di cui 701 donne".

Nel testo, tra le altre cose, si chiede che le linee di intervento di Dna (Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione) e Pdta (Percorso diagnostico terapeutico assistenziale) siano uniformate in tutte le aziende Usl della Regione. Si sollecita inoltre l’attivazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto quale strumento di sostegno delle famiglie e persone coinvolte dalle problematiche legati ai Dna, anche con il coinvolgimento dei soggetti della rete regionale.

ste. bau.