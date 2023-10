Disturbi alimentari, è in se stessi la risposta

Simonetta

Giunchi *

Cara Susanna, in primo luogo ti ricordo che ogni dieta deve essere seguita sotto la supervisione di uno specialista, un dietologo o un nutrizionista in grado, mediante analisi mediche, di sapere se il tuo problema è metabolico e quindi, come dici tu, è immodificabile se non con l’aiuto di terapie mirate. Anche l’attività in palestra, se si prefigge uno scopo preciso, deve essere seguita da un professionista che sappia bilanciare l’esercizio fisico con un’alimentazione adeguata.

Tutorial estratti dai social? Io ritengo che prendere per oro colato quello che viene somministrato da un cosiddetto influencer sia estremamente pericoloso. Intanto la sua vera missione è solo quella di avere più seguito possibile e non di ottenere più risultati. Inoltre dedica tutto il suo tempo a mostrare in rete quelli che sono i suoi punti di forza, facendo pensare che sia tutto facile.

Tornando a noi Susanna, ti descrivi in sovrappeso. E’ giusto che tu sappia che esiste una percezione alterata del tuo corpo che si chiama dismorfismo: fa credere a molte ragazze di essere in sovrappeso; questa dispercezione è reale quando non trova consensi, ma osservazioni sul loro normopeso se non addirittura sulla loro magrezza. Questo disturbo fa parte della famiglia dei cosiddetti disturbi del comportamento alimentare come anoressia o bulimia, o da alimentazione incontrollata come il binge eating disorder. Negli ultimi anni si assiste a un incremento esponenziale di questi disturbi.

A questi se ne è aggiunto un altro chiamato vigoressia o bigoressia o complesso di Adone. E’ una forma di dismorfofobia, contraddistinta dalla continua e ossessiva preoccupazione per il tono muscolare, l’allenamento, la massa magra e il suo mantenimento, attraverso una rigida dieta ipocalorica e iperproteica. Alimentazione ed esercizio fisico assorbono gran parte del tempo nella vita di questi giovani, tanto che vengono prima di lavoro, studio e relazioni sociali: non si può farne a meno perché sono essenziali al mantenimento del loro equilibrio psichico.

Tutti questi disturbi hanno come base comune un profondo disagio di ordine psicologico. Certamente i media oggi fanno loro parte nel fornire un modello che si informa al mito del ‘magro e tonico uguale a bello’ ovvero ‘devi essere così se vuoi piacere e se vuoi essere felice’. E i pensieri ossessivi sono gli escamotage che utilizza una psiche poco avvezza a esplorare i moti della sua interiorità per andare a ricercare le cause del disagio. In sintesi, cara Susanna, invito a non mettersi in croce e a cercare le risposte dentro se stessa.

* psicologa e psicoterapeuta