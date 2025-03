Disturbi dell’udito, 8.200 esami all’ospedale

Ricorre domani la Giornata Mondiale dell’Udito-World Hearing Day, istituita dall’Oms per sottolineare l’importanza e le possibili conseguenze dei problemi uditivi, soprattutto se non riconosciuti, diagnosticati e, quindi, adeguatamente trattati. Un’occasione importante per mettere in risalto l’attività di una professione importante ma ancora poco conosciuta: quella dei Tecnici Audiometristi, figura professionale (che prevede un’apposita laurea triennale) il cui Albo fa parte dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie, istituito nel 2018.

Nelle due province di Forlì-Cesena e Rimini gli iscritti all’Albo sono una quindicina, molti dei quali impiegati all’interno di strutture dell’Ausl Romagna. La presidente è Monica Dalpozzo, che lavora negli ambulatori di otorinolaringoiatria del Morgagni-Pierantoni di Forlì.

"La nostra è una figura diagnostica del campo audiologico e vestibolare – racconta Dalpozzo –: principalmente facciamo esami tecnici, sia soggettivi che oggettivi, con strumenti molto tecnologici, nonché screening e riabilitazione sia uditiva che vestibolare (cioè che riguarda problematiche come vertigini, capogiri, labirintite...). Attraverso i nostri esami, forniamo diagnosi del sintomo. I nostri possono essere esami di primo livello, richiesti da medici di base, o di secondo livello, richiesti espressamente da otorini, neurologi o altri specialisti".

Nel 2024 al Morgagni-Pierantoni, dove sono impiegati tre tecnici di audiometria, sono stati effettuati più di 8.200 esami. "Abbiamo pazienti di tutte le età. Peraltro collaboriamo anche con i reparti di Ostetricia per effettuare lo screening neonatale audiologico su tutti i nuovi nati".

La Giornata Mondiale dell’Udito è anche un’occasione per sottolineare "la necessità della vigilanza relativa all’abusivismo" presente anche in questo settore.