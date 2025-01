Ditta Zambelli, ecco la nuova sede

La Ditta Zambelli srl di Galeata ha festeggiato 69 anni di attività, inaugurando la nuova sede a fianco della Bidentina in Comune di Civitella. Una sede moderna funzionale e antisismica che ospiterà uffici amministrativi, sala riunioni, magazzino ed archivio.

"Fondata dai coniugi Piermarino e dalla signora Fausta nel 1956 – commenta il sindaco di Galeata, Francesca Pondini, che ha tagliato il nastro insieme al collega Claudio Milandri –, l’azienda, giunta alla terza generazione d’impresa, impiega una trentina di addetti e ha iniziato il suo percorso realizzando sculture, capitelli, architravi, portali e pavimentazioni in pietra".

"Con il passare degli anni, grazie anche ai figli e ai nipoti, l’attività si è ampliata – aggiungono i responsabili della Zambelli – portando il suo contributo nei centri storici e nei monumenti nei principali centri storici d’Italia da Siena ad Assisi, Arezzo, Spello, Milano, Pisa, Rapallo, Brescia, Genova, Alessandria e naturalmente in tutta l’Emilia Romagna. Tra i numerosi riconoscimenti quello più significativo è probabilmente il ‘Bic Sex Architetture Steward’, assegnato alla nostra ditta nel 2024, un riconoscimento internazionale come impresa esecutrice e Proctite Partner dei lavori di restauro della piazza di Bevagna in Umbria".

Lo scorso settembre, l’Amministrazione comunale di Galeata, accompagnata dai cittadini e dagli studenti delle scuole medie, ha visitato Bevagna, cittadina umbra gemellata con Galeata, per ammirare l’opera restaurata. "Durante l’incontro, la sindaca di Bevagna e l’amministrazione locale hanno elogiato la Ditta Zimbelli per la sua professionalità, cordialità – conclude Francesca Pondini – e per un restauro esemplare che valorizza il patrimonio storico della loro città".

o.b.