"Divario digitale. Troppe scuole penalizzate"

"La Regione continua a proclamare obiettivi ambiziosi sul digitale, ma la realtà racconta un’altra storia: scuole ancora scollegate, promesse disattese e un divario digitale che penalizza studenti e insegnanti". Così la consigliera regionale di Forza Italia, Valentina Castaldini (foto), che sul tema ha presentato lunedì 17 febbraio un’interrogazione in proposito. In base alla mappatura regionale, in provincia di Forlì-Cesena non risultano ancora collegate alla rete che garantisce 1 giga di potenza 78 istituti scolastici, 7 nella città di Forlì, 22 in quella di Cesena. In città risultano ancora risentire degli effetti del divario digitale le scuole dell’infanzia Querzoli (via Peroni), Arcobaleno (via Fantini), Aloidi (via Ossi), L’Albero Felice (via Bachelet a San Lorenzo in Noceto), la superiore Ruffilli (via del Canale), il Centro provinciale istruzione adulti e il Sirotti, entrambi in via Oberdan. "Il diritto a un’istruzione moderna e accessibile non può essere subordinato ai ritardi della burocrazia e all’inefficienza della programmazione regionale - prosegue -. Inoltre appare incomprensibile la scelta della Regione di escludere le scuole paritarie dalla programmazione per la connessione, nonostante siano parte integrante del sistema nazionale di istruzione e svolgano un servizio pubblico. Al contrario, risulta che fondi destinati alle scuole pubbliche siano stati utilizzati per connettere enti privati come gli Istituti tecnici e scuole di formazione professionale". La consigliera ha chiesto alla giunta "di spiegare questi criteri e di aggiornare il cronoprogramma, garantendo tempi certi per il completamento del progetto e includendo finalmente anche le scuole paritarie".