Diventare colf e badanti, lezioni gratuite con il Consorzio di solidarietà sociale

E’ in partenza il nuovo corso colf-badanti gratuito organizzato da Agsg ed Ebin Colf in collaborazione con il Consorzio solidarietà sociale: un’opportunità formativa per chi già fa questa professione ma anche per chi vuole specializzarsi per meglio collocarsi sul mercato del lavoro. E’ necessario avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in regola con i documenti (se si è cittadini non Ue); ottima connessione internet e un dispositivo per collegarsi. Il corso ha una durata di 64 ore ed è diviso in due moduli: il corso colf si svolge on line e dura 40 ore (martedì e giovedì dal 4 maggio all’8 giugno, 8,30-12,30 su Zoom); quello per badanti si svolgerà in presenza presso la sede del Consorzio solidarietà sociale in Via Dandolo 18 a Forlì e durerà 24 ore (lunedì e mercoledì, dal 12 al 28 giugno, dalle 14 alle 18). Info e iscrizioni: [email protected]