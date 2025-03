Diventare ‘pasturs’ per 2 settimane. Progetto di volontariato del Parco

Il progetto Pasturs, da non confondere con la Scuola di pastorizia, offre la possibilità di vivere da volontario per 2 settimane in un’azienda agricola nel Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna svolgendo molte delle mansioni quotidiane insieme al pastore. È necessario essere maggiorenni e compilare il modulo di adesione. Le candidature saranno successivamente visionate, e i soggetti contattati per un colloquio preliminare, alla fine dei quali sarà comunicato se si è stati selezionati e l’azienda agricola a loro assegnata. Al volontario viene inoltre richiesto di compilare un diario, in cui raccontare o disegnare le giornate trascorse in azienda.

I racconti dei volontari sono raccolti nel ‘Diario del Buon Pastore’, dove protagonisti sono pecore, capre e cani da protezione insieme a pastori e alle famiglie che li hanno accolti. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio. "Vivere intensamente le splendide foreste e i pascoli dell’area protetta – commenta la presidente del parco Claudia Mazzoli – offre una prospettiva particolarissima, e apre la mente verso nuovi orizzonti. Nei quattro anni passati alcuni dei volontari hanno cambiato lavoro e intrapreso quest’attività. Sono opportunità che nascono dalla voglia di condividere, di emozionarsi, e imparare a interpretare la natura costruendo un proprio progetto di vita in sintonia con i valori e le finalità ambientali dell’area protetta". Il progetto si svolgerà in una delle aziende situate nell’area protetta dal 14 giugno al 7 settembre. Tutte le informazioni e i moduli da compilare sono scaricabili da: https://www.parcoforestecasentinesi.it/it/attivita/il-progetto-pasturs.

O.B.