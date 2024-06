Divieti di sosta già stasera. Domani stop alle auto dalle 11

La Provincia raccomanda a cittadini e operatori commerciali di tenere conto delle limitazioni alla circolazione in occasione della tappa del Tour di domani: nel Forlivese sono toccate Premilcuore, Galeata e Santa Sofia. La carovana pubblicitaria anticiperà i corridori, proveniente da Firenze, entrando il Romagna alle ore 12 circa, dal Valico dei Tre Faggi: superato Premilcuore, scenderà la Sp3 ‘del Rabbi’ fino a Strada San Zeno, frazione di Galeata. Qui la corsa imboccherà la Sp24 ‘Forche’ che verrà percorsa fino a raggiungere la val Bidente, nel centro abitato di Galeata. Sul valico delle Forche si assisterà al Gran Premio della Montagna. La tappa proseguirà immettendosi sulla Bidentina che sarà percorsa per un tratto (con traguardo volonte in via Nefetti all’altezza del cimitero), fino al centro di Santa Sofia, per poi svoltare verso la Sp26 ‘Carnaio’, sulla quale, al valico, si assisterà a un altro Gran Premio della Montagna.

Sulle tre provinciali (Rabbi, Bidentina e Carnaio) è stato staibilito il divieto di transito dalle 11 alle 15.30, in entrambi i sensi di marcia per tutti i veicoli (esclusi i residenti); già stasera alle 20 scatta il divieto di sosta e di fermata fino alle 15.30 di domani in entrambi i sensi di marcia con rimozione forzata. Attenzione: questa è prevista non solo sulla carreggiata stradale, ma anche sulla banchina e sul ciglio erboso adiacente i lati della strada.

o. b.