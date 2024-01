Divieti e disagi per il cantiere della tangenziale

Ancora disagi e modifiche alla viabilità in concomitanza con i lavori per l’ultimo lotto della tangenziale. Il Comune, nei giorni scorsi, ha prorogato l’ordinanza che prevede fino al 16 febbraio la chiusura della carreggiata in viale dell’Appennino tra il civico 489 e via fratelli Sendi, nel quartiere di San Martino in Strada, con divieto di sosta su entrambi i lati (scatta la rimozione dei veicoli). Chi percorre il viale proveniente dal centro città sarà deviato su viale Risorgimento, mentre per chi procede in direzione opposta è prevista una deviazione su via Placucci.

L’ordinanza impone anche il divieto di transito tra via fratelli Sendi e via fratelli Cangini nonché tra la rotatoria Molino del Fico e il civico 489 di viale dell’Appennino (eccetto residenti). Divieti di sosta su entrambi i lati anche nelle vie Grazia Deledda e fratelli Cangini.