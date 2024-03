Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex nonostante il braccialetto elettronico: arrestato

Forlì, 12 marzo 2024 - Momenti di panico per una giovane ragazza residente a Forlì. La sera di venerdì 8 marzo, ha ricevuto sotto casa la terribile visita dell'ex che già nello scorso ottobre era stato arrestato per continue violenze e maltrattamenti ai suoi danni. Il giovane individuo non ha rispettato il provvedimento cautelare imposto nei suoi confronti, che lo obbligava a rimanere lontano dai luoghi frequentati dall'ex fidanzata. Le forze dell'ordine, corse sul posto appena ricevute le segnalazioni della giovane, hanno fermato l'individuo prima di convalidarne l'arresto la mattina di sabato 9 marzo.

La vicenda

La relazione tra i due era sbocciata agli inizi del 2023, quando la ragazza risiedeva a Ferrara. La storia d'amore, però, aveva preso sin dai primi momenti una brutta piega e i due si erano separati in modo burrascoso. Una volta finita, la giovane ha provveduto nei mesi successivi a denunciare più volte il ragazzo, residente a Forlì, per continui maltrattamenti ai suoi danni.

La tanto attesa svolta nella situazione è arrivata nel mese di ottobre 2023, quando l'uomo ha minacciato l'ex compagna con un cutter. In questo caso, la polizia è intervenuta nell'immediato e ha provveduto all'arresto del giovane, subito portato in custodia cautelare in carcere fino al rilascio, dovuto a una sostituzione della pena vigente con un divieto di avvicinamento alla ragazza, prevista insieme all'obbligo di firma. Pochi giorni dopo, però, la misura adottata è stata nuovamente aggravata, con un nuovo trasferimento in carcere dovuto al mancato rispetto del provvedimento.

L'uomo è uscito dal carcere lo scorso 20 febbraio, quando il giudice ha nuovamente mutato la sua condanna in carcere in un nuovo divieto di avvicinamento alla ex, con tanto di applicazione di un braccialetto elettronico per un controllo a distanza. Arriviamo poi alla fatidica sera di venerdì 8 marzo, quando l'individuo ha aggirato gli obblighi cautelari e si è recato sotto casa della giovane. Subito dopo avere contattato la polizia, essa si è recapitata immediatamente sul posto, alla luce del corretto funzionamento del braccialetto, interrompendo le possibilità dell'uomo di compiere altri gesti violenti.

Il giovane, che ha violato il divieto di avvicinamento, è stato arrestato, come previsto dall’articolo 387 bis del codice penale, introdotto per le vittime di violenza. La mattina seguente, quella del 9 marzo, l'arresto è stato convalidato e pertanto l'uomo è stato riportato per la seconda volta in carcere con la misura della custodia cautelare.