Divieto di botti a Forlì "anche senza ordinanza"

Niente botti e petardi anche a Forlì per festeggiare l’arrivo del nuovo anno e senza alcuna ordinanza in merito. Il Regolamento di Polizia urbana entrato in vigore nel 2020, ha segnalato ieri il Comune con una nota, prevede già infatti al riguardo precise disposizioni. Per questo quest’anno non sarà necessario al sindaco Zattini predisporre l’ordinanza anti-petardi.

"Anche in questa occasione - sottolinea il vicesindaco Daniele Mezzacapo (nella foto) –, il Regolamento dimostra di essere uno strumento solido ed efficace, che evita la necessità di dover attivare misure straordinarie a tutela dell’incolumità pubblica". L’impegno per la sicurezza, aggiunge, deve "essere costante come anche nel caso di petardi, botti e dispositivi che provocano forti rumori in occasione della festa di Capodanno".

La lotta agli infortuni e ai problemi dovuti ai forti rumori alle persone, agli animali e ai luoghi e l’impegno nel contrasto al degrado in tutte le sue forme "dev’essere continuativo e in questa direzione – conclude nella nota Mezzacapo – si muove la nostra amministrazione comunale".

Un plauso, pur con qualche distinguo, arriva poi alla sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni, dai firmatari di una petizione anti-botti pubblicata nei giorni scorsi anche sulle nostre colonne. Davide Fabbri (blogger indipendente), Vito Totire (medico del lavoro) e Daniele Barbieri (blogger), primi firmatari della petizione avanzata da cittadini della provincia di Forlì-Cesena, ringraziano infatti "personalmente e pubblicamente – si legge in una nota emessa ieri – la sindaca Gessica Allegni per aver firmato l’ordinanza che prevede il divieto di utilizzo di botti e petardi nel territorio bertinorese, nelle giornate del 31 dicembre e 1° gennaio. E‘ un’ordinanza, per onestà intellettuale, a contenuto non drastico, un po‘ troppo minimalista (si prevedono solo due giornate di divieto), ma meglio che niente. Un’ordinanza che si pone comunque in direzione ostinata e contraria rispetto alle scelte imbarazzanti di molte amministrazioni comunali romagnole (come Rimini, Riccione, Cervia e Santarcangelo), che hanno programmato – concludono – feste a base di pesanti iniziative pirotecniche".