Divulgazione e musica. L’Irst torna ’on the road’

Tornano le serate di ‘Emato-Irst on the Road’, incontri itineranti tra Bertinoro, Forlì e Cesena che mettono al centro la divulgazione, l’informazione e la condivisione tra pazienti e medici in materia di malattie del sangue.

La rassegna, alla sua seconda edizione, è realizzata dall’Ematologia Irst ‘Dino Amadori’ Irccs in collaborazione con Ail Forlì-Cesena. Il progetto è stato ideato dal dottor Gerardo Musuraca (direttore della Struttura Ematologia e Trapianti Irst) della dottoressa Delia Cangini, ematologa che fa parte anche della segreteria scientifica insieme ai colleghi Alessandro Cafaro, Claudio Cerchione, Pier Paolo Fattori, Maria Benedetta Giannini, Alessandro Lucchesi, Marianna Norata.

Dopo la partenza al CeuB con un incontro sul tema ‘Alterazioni ematologiche in gravidanza: quando preoccuparsi?’ dove sono intervenuti i dottor Pier Paolo Fattori e Maria Benedetta Giannini, con la musica di‘Paola Fabris Quartet’ (durante la serata è stato anche offerto un percorso enogastronomico per tutti i partecipanti). I successivi incontri, con sede e orari da definire, si terranno il 20 giugno a Forlì, il 16 settembre a Forlimpopoli e il 22 ottobre a Cesena.

"Ancora una volta – spiega il dottor Musuraca – l’ematologia di Irst Irccs va tra la popolazione a parlare di malattie del sangue, per far capire cosa sono e come si combattono. La concomitante presenza di musica e convivialità negli incontri, insieme alla discussione sulle patologie, in un contesto diverso per altro dall’ospedale, riporta quindi la vita al centro, come globalità di eventi. E veicola un messaggio di speranza e un nuovo punto di vista sulla vita stessa". "Ail Forlì-Cesena è grata all’Irst per la sensibilità che dimostra con questa iniziativa – aggiunge la presidentessa di Ail Martina Minguzzi – che oltre a mettere insieme medici, pazienti, familiari e caregiver al di fuori del contesto clinico, approfondisce con un linguaggio semplice argomenti che riguardano aspetti delle malattie ematologiche e i percorsi di cura che le persone stanno affrontando o hanno già affrontato".

Oscar Bandini